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Владимир Познер прокомментирует финал Nitto ATP Finals в Турине на BetBoom Tennis

Финал итогового турнира ATP для всех зрителей BetBoom Tennis прокомментирует известный журналист и телеведущий Владимир Познер. Владимир Владимирович — большой ценитель тенниса. С первого момента, когда Познер взял в руки ракетку 80 лет назад, спорт стал его неотъемлемой частью. Его любовь к теннису выдержала испытание временем: на протяжении всей жизни Владимир Владимирович не переставал следить за матчами, вдохновляясь игрой топовых спортсменов.

Познер неоднократно говорил о своих любимых спортсменах, среди которых выделяет Роджера Федерера и Штеффи Граф — игроков, которые для него олицетворяют красоту и силу этого вида спорта. Его взгляд добавит эксклюзивности к освещению финала ATP, открывая для зрителей BetBoom Tennis уникальную возможность увидеть матч глазами истинного знатока и поклонника игры.

«Возможно, вы знаете, что я люблю теннис. Очень. Просто обожаю. Если бы я играл в теннис с такой силой, как люблю его, я был бы в рейтинге ATP, номер один в мире. Лучше Синнера. Лучше Алькараса. Лучше Джоковича, когда он был на пике своей карьере.

И вот случилось чудо: BetBoom пригласили меня комментировать финальный матч Nitto ATP Finals в Турине 17-го ноября.

Я не только смогу увидеть игру лучших теннисистов мира. Я смогу комментировать их игру!

Надеюсь, что вы, любители тенниса, поддержите меня тем, что подключитесь. Буду изо всех сил доставлять вам удовольствие» — Владимир Владимирович Познер прокомментировал анонс в своем telegram-канале.

Nitto ATP Finals пройдет с 10 по 17 ноября в Турине и станет завершающим для сезона 2023/2024 в мужском теннисе. В турнире примут участие лучшие спортсмены теннисного рейтинга, такие как Даниил Медведев, Андрей Рублев, Янник Синнер, Карлос Алькарас и др. Официальная трансляция турнира будет доступна на BetBoom Tennis. Посмотреть Nitto ATP Finals можно будет как на сайте, так и на YouTube и Twitch-канале BB Tennis.

Также матчи можно посмотреть на большом экране в клубах BetBoom, а при первой регистрации фрибет 1000 по промокоду TENNIS.

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