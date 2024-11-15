«Битва на Урале» – праздник бокса с «Мелбет»

БК «Мелбет» станет генеральным партнером вечера профессионального бокса «Битва на Урале», которое состоится 16 ноября 2024 года в Челябинске.

«Битва на Урале» – это не просто поединки, а настоящий праздник бокса с яркой шоу-программой, розыгрышами призов и крутым мерчем от боксерского сообщества. В этом году зрителей ждут 9 захватывающих поединков с участием лучших бойцов Южного Урала и России. А противостоять местным мастерам бокса будут гости из Ирана, Танзании, ЮАР и городов РФ.

В со-главном поединке зрители увидят талантливого молодого боксера-тяжеловеса из Владикавказа, Тимура Бибилова. Его соперником станет представитель Танзании.

Настоящим украшением вечера бокса будет главный бой за титул чемпиона Евразии. В нем встретятся мощные средневесы Артыш Лопсан из Кызыла и представитель ЮАР Асамале Веллем.

Как генеральный партнер, БК “Мелбет” приготовила для зрителей приятные сюрпризы и промо-акцию с гарантированным призом за участие. В зоне Мелбет для гостей будет подготовлена интерактивная зона, где каждый желающий сможет измерить силу своего удара на игровом силомере и получить приятные призы от БК “Мелбет”.