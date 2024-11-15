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«Битва на Урале» – праздник бокса с «Мелбет»

БК «Мелбет» станет генеральным партнером вечера профессионального бокса «Битва на Урале», которое состоится 16 ноября 2024 года в Челябинске. 

«Битва на Урале» – это не просто поединки, а настоящий праздник бокса с яркой шоу-программой, розыгрышами призов и крутым мерчем от боксерского сообщества. В этом году зрителей ждут 9 захватывающих поединков с участием лучших бойцов Южного Урала и России. А противостоять местным мастерам бокса будут гости из Ирана, Танзании, ЮАР и городов РФ. 

В со-главном поединке зрители увидят талантливого молодого боксера-тяжеловеса из Владикавказа, Тимура Бибилова. Его соперником станет представитель Танзании. 

Настоящим украшением вечера бокса будет главный бой за титул чемпиона Евразии. В нем встретятся мощные средневесы Артыш Лопсан из Кызыла и представитель ЮАР Асамале Веллем. 

Как генеральный партнер, БК “Мелбет” приготовила для зрителей приятные сюрпризы и промо-акцию с гарантированным призом за участие. В зоне Мелбет для гостей будет подготовлена интерактивная зона, где каждый желающий сможет измерить силу своего удара на игровом силомере и получить приятные призы от БК “Мелбет”. 

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