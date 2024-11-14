Бельгия – Италия: игроки БЕТСИТИ выбрали фаворита матча Лиги наций

14 ноября в матче пятого тура Лиги наций встретятся сборные Бельгии и Италии. Игра пройдет в Брюсселе и начнется в 22:45 мск.

«Скуадра Адзурра» с 10 набранными очками занимает первое место в таблице группы 2, бельгийцы с четырьмя баллами находятся на третьей строчке.

Итальянцам для выхода в плей-офф турнира достаточно одного очка в двух оставшихся матчах, Бельгии нужно обязательно выиграть в двух последних турах и надеяться на осечки конкурентов – Италии и Франции.

По мнению аналитиков БЕТСИТИ, у команд примерно равные шансы на победу. На успех хозяев можно поставить с коэффициентом 2.75, на гостей дают 2.85, ничья идет за 3.30.

В первом круге соперники сыграли вничью 2:2. Матчи команд Доменико Тедеско и Лучано Спаллетти в Лиге наций отличаются высокой результативностью. Больше двух голов было во всех четырех играх итальянцев и в трех из четырех матчей бельгийцев.

Поставить на ТБ 2.5 в предстоящей встрече можно за 2.20, на ТМ 2.5 дают 1.72.

Бетторы БЕТСИТИ разошлись во мнениях по поводу фаворита матча. На победу хозяев пришлось 30% от общего числа ставок на исход, 33% ушло на ничью, на успех гостей отдано 37% ставок.

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