«Лига Ставок» проведет благотворительную акцию на матче памяти Фёдора Черенкова

13 ноября на «Лукойл Арене» состоится матч Лига Ставок Лига Легенд – игра между легендами «Спартака» и «Динамо» посвящена памяти именитого отечественного футболиста Фёдора Черенкова. Букмекерская компания «Лига Ставок» умножит на 100 общее количество болельщиков на матче, полученную сумму конвертирует в деньги и направит средства в Благотворительный фонд «Созвездие Добра». Акция приурочена ко Всемирному дню доброты, который отмечается ежегодно 13 ноября.

«Ретро-матч «Спартака» и «Динамо» проекта Лига Ставок Лига Легенд объединяет футбольных кумиров. Мы в Лиге Ставок чтим заслуженных легенд, более того – поддерживаем около 1000 ветеранов в различных видах спорта по всей России. В рамках нашей программы «Лига Добра» мы ещё и оказываем поддержку юным спортивным дарованиям, а также строим спортивные площадки по всей стране, чтобы у каждого ребёнка была возможность заниматься физкультурой и спортом», – рассказала учредитель Благотворительного фонда «Созвездие Добра» и первый вице-президент букмекерской компании «Лига Ставок» Ольга Журавская.

Средства, полученные Фондом «Созвездие Добра» по итогам матча Лига Ставок Лига Легенд «Спартак» – «Динамо», пойдут на строительство многофункциональной спортивной площадки для воспитанников социально-реабилитационного центра «Открытый дом» в Ульяновске.

О благотворительной программе «Лига Добра»

«ЛИГА ДОБРА» – совместная корпоративно-социальная программа Благотворительного фонда «Созвездие Добра» и букмекерской компании «Лига Ставок». Программа направлена на адресную поддержку спортсменов разных поколений и развитие спортивной инфраструктуры в России. Сегодня она реализуется в 35 субъектах Российской Федерации.

В настоящий момент в рамках «Лиги Добра» построен 21 спортивный объект в различных уголках страны нашей страны: спортивные площадки в Нижнем Тагиле, Ржеве, Азове, Тульской и Нижегородской областях; спортивные залы в Тихвине и Краснодаре; тренажерные площадки в Санкт-Петербурге, Чебоксарах, Белгородской и Астраханской областях; хоккейную коробку в Свердловской и Челябинской области, футбольные поля в Казани, Уфе, Нижегородской и Астраханской областях, а также скалодром в Челябинской области.