Реклама
0

«Лига Ставок» проведет благотворительную акцию на матче памяти Фёдора Черенкова

13 ноября на «Лукойл Арене» состоится матч Лига Ставок Лига Легенд – игра между легендами «Спартака» и «Динамо» посвящена памяти именитого отечественного футболиста Фёдора Черенкова. Букмекерская компания «Лига Ставок» умножит на 100 общее количество болельщиков на матче, полученную сумму конвертирует в деньги и направит средства в Благотворительный фонд «Созвездие Добра». Акция приурочена ко Всемирному дню доброты, который отмечается ежегодно 13 ноября.

«Ретро-матч «Спартака» и «Динамо» проекта Лига Ставок Лига Легенд объединяет футбольных кумиров. Мы в Лиге Ставок чтим заслуженных легенд, более того – поддерживаем около 1000 ветеранов в различных видах спорта по всей России. В рамках нашей программы «Лига Добра» мы ещё и оказываем поддержку юным спортивным дарованиям, а также строим спортивные площадки по всей стране, чтобы у каждого ребёнка была возможность заниматься физкультурой и спортом», – рассказала учредитель Благотворительного фонда «Созвездие Добра» и первый вице-президент букмекерской компании «Лига Ставок» Ольга Журавская.

Средства, полученные Фондом «Созвездие Добра» по итогам матча Лига Ставок Лига Легенд «Спартак» – «Динамо», пойдут на строительство многофункциональной спортивной площадки для воспитанников социально-реабилитационного центра «Открытый дом» в Ульяновске.

О благотворительной программе «Лига Добра»

«ЛИГА ДОБРА» – совместная корпоративно-социальная программа Благотворительного фонда «Созвездие Добра» и букмекерской компании «Лига Ставок». Программа направлена на адресную поддержку спортсменов разных поколений и развитие спортивной инфраструктуры в России. Сегодня она реализуется в 35 субъектах Российской Федерации.

В настоящий момент в рамках «Лиги Добра» построен 21 спортивный объект в различных уголках страны нашей страны: спортивные площадки в Нижнем Тагиле, Ржеве, Азове, Тульской и Нижегородской областях; спортивные залы в Тихвине и Краснодаре; тренажерные площадки в Санкт-Петербурге, Чебоксарах, Белгородской и Астраханской областях; хоккейную коробку в Свердловской и Челябинской области, футбольные поля в Казани, Уфе, Нижегородской и Астраханской областях, а также скалодром в Челябинской области.

Ставки на спорт
Лига Ставок
натив
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Суд в 4-й раз продлил запрет определенных действий экс-гендиректору БК «Мелбет» Ляпустину – еще на 3 месяца
48 минут назад
Выручка оператора казино Wynn за 3-й квартал составила 1,69 млрд долларов
вчера, 13:30
В Великобритании зафиксировали рост зависимости школьников от азартных игр
вчера, 12:45
Домашние теннисисты 23 года не выигрывают Итоговый турнир. Букмекеры считают, что Синнер сломает традицию
вчера, 11:50
Кабмин РФ поддержал законопроект о штрафах до 1 млн рублей за прием ставок у детей и должников
вчера, 10:26
Winline Priority – новая программа лояльности от Winline для настоящих ценителей ставок
вчера, 10:00Реклама
Букмекеры дают 62% на то, что биткоин преодолеет отметку в $100 тысяч до конца года. Еще в сентябре на это давали 10%
1вчера, 09:51
Алькарас сенсационно проиграл Рууду. Букмекеры сомневаются, что испанец выйдет из группы на Итоговом турнире
вчера, 08:45
Квадрупл «Ливерпуля» стал вероятнее в 7,5 раз с начала сезона
16вчера, 07:43
«Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Ростов» сыграют в Зимнем Кубке РПЛ. Winline второй год подряд стал спонсором турнира
911 ноября, 14:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» забивает первым в КХЛ семь матчей подряд. 2.03 – продление тренда с «Локомотивом»
2вчера, 14:57
Камбэк «Атлетико» в добавленное время спас экспресс клиента BetBoom на исходы матчей Лиги Чемпионов с кэфом 1268! Беттор выиграл более 2 500 000 рублей со ставки в 2 000!
вчера, 14:32Реклама
Медведев проиграл на харде 4 матча подряд. 1.90 – очередное поражение
вчера, 11:05
БК «Мелбет» порадовала футбольных фанатов яркими предматчевыми мероприятиями в 4 городах Мелбет-Первой Лиги
вчера, 07:25Реклама
Okko и BB Tennis покажут Итоговый турнир ATP в Турине
11 ноября, 09:44Реклама
БЕТСИТИ начал принимать ставки в Казахстане
10 ноября, 20:07
В 5 матчах подряд с участием «Барселоны» было забито минимум 4 мяча. 2.50 – тотал больше 3,5 голов в игре с «Сосьедадом»
10 ноября, 15:28
«Челси» – «Арсенал»: как бетторы БЕТСИТИ ставят на лондонское дерби
10 ноября, 08:57Реклама
«Интер» – «Наполи»: аналитики БЕТСИТИ считают фаворитами миланцев, бетторы сомневаются
210 ноября, 08:54Реклама
«Наполи» не побеждает «Интер» на выезде с 2020 года. 4.70 – тренд прервется
10 ноября, 08:51