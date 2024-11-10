«Краснодар» результативен и прекрасен, а «Рубин» очень нестабилен. Поэтому жду в этом матче много голов». Прогноз Курчавовой
Любовь Курчавова сделала прогноз на матч 15-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар».
Автор Спортса’’ поставила на тотал больше 3 голов с коэффициентом 2.75.
«Краснодар» результативен и прекрасен, а «Рубин» очень нестабилен. Поэтому жду в этом матче много голов (в основном – от «Краснодара»). Счет 1:3 или 0:4 меня в этом матче не удивит», – заявила Курчавова.
Матч пройдет 10 ноября и начнется в 19:45 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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