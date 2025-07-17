«Зенит» – чемпион, «Спартак» – 5-й, «Оренбург» вылетит: прогноз Александра Дорского на итоги РПЛ

Автор Спортса’’ Александр Дорский сделал прогноз на итоги нового сезона РПЛ.

«Пожалуй, главной проблемой «Зенита» в прошлом сезоне была середина поля. Нельзя сказать, что сейчас клуб ее полностью решил (Вендел по-прежнему подвисает, второго новичка в центр, о необходимости которого говорит Семак, пока нет), но у «Зенита» все равно по-прежнему самый широкий состав в лиге, который стал сильнее за счет Жерсона.

«Краснодар» тоже стал сильнее, и усилив старт, и укрепив обойму – поэтому прогнозирую третье подряд попадание в топ-2. Карпин в «Динамо» докажет, что он стильный тренер, способный показывать хорошие результаты с топ-игроками, но в первый год до серьезной борьбы за золото не дотянется.

Жду прорыв «Ахмата» в середину таблицы после отличной летней трансферной кампании (Касинтура, Мансилья, Конате) и уверенного закрепления «Сочи» в РПЛ (хотелось бы еще и со стильным футболом, который был у Морено весной 2024-го).

В прошлом сезоне я прогнозировал последнее место махачкалинского «Динамо» и быструю отставку Биджиева. Тогда я оказался сильно не прав, но сейчас вероятность такого сценария высока: Махачкала могла сменить тренера еще в межсезонье, бизон Касинтура ушел, на вход пока не сделано ни одного трансфера. При всей симпатии к проекту Гаджиева и Газизова боюсь, что на второй сезон прессинга и дисциплины не хватит для сохранения места в РПЛ.

«Оренбург» подбирал новичков под выход в РПЛ – а тут придется внезапно стартовать в элите уже сейчас. Скорее всего, клуб еще пригласит статусных иностранцев, но, вероятно, будет уже поздно», – считает Дорский.

Новый сезон РПЛ стартует в пятницу, 18 июля.

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