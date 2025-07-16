Розыгрыш призов на 5 000 000 в клубах BetBoom

BetBoom создает летнее настроение своей новой акцией в клубах. Все гости могут участвовать в розыгрыше 500 призов на общую сумму 5 000 000 рублей. Для этого необходимо выполнять еженедельные задания в клубах, получая за это купоны на розыгрыш призов.

Финал розыгрыша пройдет 18 июля в 18:00 (мск). Посмотреть, как будут разыгрывать 5 000 000 рублей можно в любом клубе BetBoom, а сотрудники создадут для вас атмосферу фана и комфорта.

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