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Минспорт зарегистрировал юрлицо РСФ. Фонд будет пополняться за счет отчислений БК, им будет управлять Дегтярев

Министерство спорта РФ зарегистрировало юридическое лицо Российского спортивного фонда (РСФ).

Соответствующая запись о регистрации в ЕГРЮЛ появилась на сайте ФНС 16 июля 2025 года.

Генеральным директором РСФ назначен Антон Николаевич Егорьков, который также является советником министра спорта России Михаила Дегтярева.

Фонд будет пополняться преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок. Наблюдательный совет РСФ возглавит Дегтярев.

Управление фондом будет закреплено за министерством спорта, которое получит полномочия по определению порядка финансирования спортивных проектов, контроля за их реализацией и ответственности за нарушения.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ФНС
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