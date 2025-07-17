Казино в России приняли почти 1 миллион гостей в первом полугодии и заплатили более 1,5 млрд рублей налогов (АИРИС)
Почти 1 млн человек посетили российские казино в первом полугодии.
«С января по июнь игорная зона «Красная Поляна» в Сочи, казино Tigre de Cristal в «Приморье», казино SOBRANIE в «Янтарной» и «Сибирская монета» на Алтае приняли 943 607 гостей, что на 1,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
По итогам первого полугодия 2025 года российские игорные зоны перечислили в бюджеты разных уровней 1 529 740 490 рублей налоговых отчислений.
Это на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда сумма выплат составила 1 302 101 941 рубль», – сообщили в Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС).
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: АИРИС
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