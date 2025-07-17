Около 2 тысяч россиян ежегодно обращаются за медицинской помощью из-за проблем с азартными играми: «Говорить о лудомании как об эпидемии нельзя»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов поделился статистикой по обращениям россиян за медицинской помощью на фоне проблем с азартными играми.

Ранее стало известно, что Минздрав разрабатывает единые инструкции для врачей и психологов по диагностике лудомании и лечению людей с игровой зависимостью.

«Количество людей, которые обращаются за медицинской помощью, сегодня на уровне двух тысяч человек. Поэтому, конечно, говорить о эпидемии нельзя. Как только коснешься какой-то статистики, возникают вопросы.

Понятно, что не все люди хотят говорить о своих проблемах и зависимости. Но в любом случае это не миллионы людей.

Лудоманы – это те, кто имеет физиологическую потребность, а 95% лудоманов – это люди, которые хотят получить легкие деньги, охота за легкими деньгами. Это не лудомания», – заявил Оганезов.

2 млрд в год отдадут букмекеры на борьбу с лудоманией. А как это будет работать?

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