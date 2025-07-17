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Николай Оганезов: «Самозапрет – самый лучший инструмент, все остальное вторично. Его не принимают, чтобы постоянно будоражить тему с лудоманией»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов оценил законопроект, который обяжет организаторов азартных игр предупреждать граждан о рисках гэмблинга.

Ранее правительственная комиссия рассмотрела законопроект, обязывающий предупреждать граждан об опасности азартных игр в рекламе, а также непосредственно в казино и пунктах приема ставок.

«В борьбе с лудоманией поможет закон о самоограничении. В таком случае, если человек считает себя склонным к азартным играм, он может сделать самозапрет на участие в таких играх. Это самый лучший инструмент, все остальное вторично.

Эта тема обсуждается уже шесть лет. Пока этот законопроект не может стать законом. Есть ощущение, что его не принимают, чтобы постоянно будоражить эту тему с лудоманией. Самозапреты на кредиты приняли очень быстро, например.

Это все можно объяснить тем, что в стране есть лобби нелегального игорного бизнеса. Поэтому все законопроекты в таком случае будут касаться легального бизнеса», – заявил Оганезов.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: НСН
Николай Оганезов
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