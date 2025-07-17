Правительство сможет блокировать переводы денег букмекеров в Российский спортивный фонд в случае выявления нарушений

Правительство получит право приостанавливать перечисления букмекерских отчислений в Российский спортивный фонд (РСФ) в случае выявления нарушений.

Согласно проекту постановления правительства, решение о приостановке выплаты отчислений может быть принято, если по результатам рассмотрения годового отчета РСФ будет выявлено хотя бы однократное неисполнение обязательств, либо если органы прокуратуры или Счетной палаты выявят нарушения в работе фонда.

В случае выявления нарушений в работе фонда правительство направит постановление Единому регулятору азартных игр (ЕРАИ), а регулятор заблокирует перевод целевых отчислений до устранения причин.

Фонд будет пополняться преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок. Наблюдательный совет РСФ возглавит министр спорта Михаил Дегтярев.

Управление фондом будет закреплено за министерством спорта, которое получит полномочия по определению порядка финансирования спортивных проектов, контроля за их реализацией и ответственности за нарушения.

Насколько больше будут отчислять букмекеры и кто проконтролирует 30+ миллиардов? Госдума все утвердила

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис