«Спартак» станет лучшим клубом Москвы по итогам сезона РПЛ, «Локомотив» – худшим, считают букмекеры
«Спартак» займет самое высокое место в РПЛ среди московских команд, считают букмекеры.
Московский клуб котируется фаворитом в линии «Лучший клуб Москвы по итогам чемпионата» с коэффициентом 2.55. Вторым в линии от БЕТСИТИ идет «Динамо» (3.30).
Топ-3 среди московских клубов замыкает ЦСКА (4.00), «Локомотив» – последний с коэффициентом 8.00.
Новый сезон РПЛ стартует в пятницу, 18 июля.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости