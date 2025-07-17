«Спартак» станет лучшим клубом Москвы по итогам сезона РПЛ, «Локомотив» – худшим, считают букмекеры

«Спартак» займет самое высокое место в РПЛ среди московских команд, считают букмекеры.

Московский клуб котируется фаворитом в линии «Лучший клуб Москвы по итогам чемпионата» с коэффициентом 2.55. Вторым в линии от БЕТСИТИ идет «Динамо» (3.30).

Топ-3 среди московских клубов замыкает ЦСКА (4.00), «Локомотив» – последний с коэффициентом 8.00.

Новый сезон РПЛ стартует в пятницу, 18 июля.

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