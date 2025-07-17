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  • «Или «Зенит» развалится и снимет Семака, или Сергей пересоберет себя и команду и вернется на трон». Прогноз Александра Головина на РПЛ
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«Или «Зенит» развалится и снимет Семака, или Сергей пересоберет себя и команду и вернется на трон». Прогноз Александра Головина на РПЛ

Автор Спортса’’ Александр Головин считает, что «Зенит» станет чемпионом России в сезоне-2025/26.

«Зенит» два сезона одаривал конкурентов шансами (воспользовались только однажды), в этом году вижу два пути: или Питер развалится и снимет Семака, потому что срок годности тренера истек; или Сергей пересоберет себя и команду и вернется на трон.

Больше верю во второе – и даже не из-за силы «Зенита», а состояния соперников. ЦСКА надо ужиться с новым – совершенно не знакомым с Россией – тренером. «Спартак» думает, как удержать Барко, совместить Угальде и Ливая и купить хоть кого-то стоящего. «Краснодар» хоть и выиграл золото, часто не выглядел как чемпион; пространства для прогресса – уйма. «Динамо», если подтянет оборону, станет солиднее всех, но вижу, как команда оступается против слабаков, а Карпин говорит, что проблема – в психологии.

В топ-6 не попадет «Локомотив», потому что не поменял тренера и весь сезон будет играть грустно, как весной. Осечкой воспользуется «Рубин», где поверили в Рахимова, а тот строит главную команду в карьере.

Внизу жду подъем «Пари НН» – к неплохому составу наконец добавили современного тренера. Если Дзюба продолжит феерить, а не скандалить, «Акрон» сохранит прошлогодний темп.

В «Оренбург» не верю из-за состава: команда готовилась к ФНЛ, но за 10 дней до старта оказалась в РПЛ. Какое тут спасение? В «Крыльях» – долги, смена руководства, специфичный губернатор. В этом сезоне лифт опустится на этаж ниже.

«Сочи» начинает сезон с тренером, которого отстранили во время стыков, – это точно нездоровая атмосфера. Махачкала, думаю, не сможет быть строгой в обороне два сезона подряд, но буду рад ошибиться», – считает Головин.

Новый сезон РПЛ стартует в пятницу, 18 июля.

Легендарные прогнозы на РПЛ: все верят в титул «Зенита». Даже Чернявский!

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
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