ФК «Краснодар» совместно с Winline провели уникальную шоу-презентацию сезона 2025/26

15 июля на Ozon Арене состоялось уникальное шоу, в котором ФК «Краснодар» совместно с Winline презентовали сезон 2025/26 Российской Премьер-лиги. Аналогов мероприятию такого формата и масштаба практически нет в мировом футболе.

На трибунах присутствовали 12747 болельщиков, которые собрались ради насыщенной вечерней программы. Она включала чествование состава «Краснодара», который в прошлом сезоне впервые в истории стал чемпионом России, презентацию игровой формы и представление новых футболистов клуба: Александра Корякина, Виталия Стежко, Жубал Роша Мендеса Жуниора, Дуглас Аугусто и Густаво Сантоса.

Для зрителей также было подготовлено яркое световое шоу, масштабное караоке, в котором участвовал весь стадион, и концерт группы Градусы.

Презентация команд перед сезоном — новое направление в спортивных мероприятиях, которое зарождается в России. Winline и ФК «Краснодар» делают разницу и формируют новый тренд в мировом футболе.