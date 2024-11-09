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«Голевая ничья кажется наиболее вероятным исходом». Прогноз Никиты Ковальчука на «Челси» – «Арсенал»

Никита Ковальчук сделал прогноз на матч 11-го тура АПЛ «Челси» – «Арсенал».

Амбассадор BetBoom поставил на голевую ничью.

«Если говорить о предстоящем противостоянии «Челси» и «Арсенала», то в случае с «Челси» можно отметить те же проблемы, что я упоминал ранее: предсказуемость обороны и сложности в атаке. Это мы видели и в предыдущей встрече, и, вероятно, ситуация повторится.

Что касается «Арсенала», то у них сейчас совсем другая история. К сожалению, травмы выбили из строя несколько ключевых игроков, и на поле у команды нет стабильности ни в одной из линий. «Арсенал» буквально дрожит, у них снова будет неоптимальная линия защиты. Хотя Эдегор уже вернулся, он еще не готов играть полный матч. Это делает ситуацию для «Арсенала» крайне сложной.

Если оценивать шансы на результат, я бы поставил на голевую ничью. «Челси» выглядит стабильнее хотя бы за счет состава, который, несмотря на проблемы, все-таки есть. «Арсеналу» же для возвращения к стабильной игре нужно, чтобы на поле вернулись основные игроки. На матч с «Челси» они, скорее всего, не успеют, поэтому ничья с голами кажется наиболее вероятным исходом», – считает Ковальчук.

Игра пройдет 10 ноября и начнется в 19:30 мск.

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Опубликовала: Венера Кравченко
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