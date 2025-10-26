«Зенит» и «Динамо» забили 3+ гола впервые за 6 очных матчей – 2:1. На это давали 57% вероятности

«Зенит» дома обыграл московское «Динамо» в 13-м туре Мир РПЛ (2:1).

Бителло открыл счет на 26-й минуте. Андрей Мостовой на 42-й сравнял. Густаво Мантуан на 71-й забил победный гол.

В прематче петербуржцы котировались явными фаворитами за 1.69. В лайве при счете 1:0 в пользу москвичей коэффициент на петербуржцев достигал 3.50.

Тотал больше 2,5 голов зашел за 1.74 (57% вероятности). Это случилось впервые за 6 очных матчей между этими командами.

«Зенит» не проигрывает в РПЛ и Фонбет Кубке России с начала августа.

Вот настолько Карпину сложно против Семака