«Зенит» и «Динамо» забили 3+ гола впервые за 6 очных матчей – 2:1. На это давали 57% вероятности
«Зенит» дома обыграл московское «Динамо» в 13-м туре Мир РПЛ (2:1).
Бителло открыл счет на 26-й минуте. Андрей Мостовой на 42-й сравнял. Густаво Мантуан на 71-й забил победный гол.
В прематче петербуржцы котировались явными фаворитами за 1.69. В лайве при счете 1:0 в пользу москвичей коэффициент на петербуржцев достигал 3.50.
Тотал больше 2,5 голов зашел за 1.74 (57% вероятности). Это случилось впервые за 6 очных матчей между этими командами.
«Зенит» не проигрывает в РПЛ и Фонбет Кубке России с начала августа.
Вот настолько Карпину сложно против Семака
