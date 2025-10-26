Шансы «Ливерпуля» на чемпионство упали до 14%. Перед сезоном мерсисайдцы котировались главными фаворитами АПЛ

Шансы «Ливерпуля» на чемпионство в АПЛ упали.

В субботу мерсисайдцы потерпели 4-е поражение в чемпионате подряд – от «Брентфорда» (2:3). Сейчас «Ливерпуль» занимает 6-е место в таблице.

Перед сезоном мерсисайдцы котировались главными фаворитами с коэффициентом 2.80 (36% вероятности). После 9 матчей в АПЛ котировки на титул поднялись до 7.00 (14%).

Первым в линии идет «Арсенал» (1.67), вторым – «Ман Сити» (4.00).

