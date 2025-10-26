«Реал» обыграл «Барселону» впервые за 5 матчей – 2:1. Команды забили 3+ гола в 9-м класико подряд

«Реал» дома обыграл «Барселону» в 10-м туре Ла Лиги (2:1).

На 22-й Килиан Мбаппе открыл счет. Фермин Лопес на 38-й сравнял, Джуд Беллингем на 43-й забил победный гол.

В прематче «Реал» котировался фаворитом c коэффициентом 2.03. Тотал больше 2,5 голов зашел за 1.32 – в 9-м класико подряд.

Мадридцы обыграли «Барселону» впервые за 5 матчей. До этого «Реал» проиграл 4 класико кряду с общим счетом 7:16.

