  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Реал» обыграл «Барселону» впервые за 5 матчей – 2:1. Команды забили 3+ гола в 9-м класико подряд
40

«Реал» обыграл «Барселону» впервые за 5 матчей – 2:1. Команды забили 3+ гола в 9-м класико подряд

«Реал» дома обыграл «Барселону» в 10-м туре Ла Лиги (2:1).

На 22-й Килиан Мбаппе открыл счет. Фермин Лопес на 38-й сравнял, Джуд Беллингем на 43-й забил победный гол.

В прематче «Реал» котировался фаворитом c коэффициентом 2.03. Тотал больше 2,5 голов зашел за 1.32 – в 9-м класико подряд.

Мадридцы обыграли «Барселону» впервые за 5 матчей. До этого «Реал» проиграл 4 класико кряду с общим счетом 7:16.

«Реал» – фаворит класико, хотя получил от «Барсы» 16 голов за 4 последних. О чем это говорит?

Опубликовала: Венера Кравченко
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoЛа Лига
Ставки на спорт
Ставки на футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Будет тяжело, но я верю, что победит «Реал». Алькарас предсказал точный счет класико и угадал 2 из 3 авторов голов
9 минут назад
«Зенит» и «Динамо» забили 3+ гола впервые за 6 очных матчей – 2:1. На это давали 57% вероятности
сегодня, 16:37
«Тоттенхэм» не побеждает в гостях у «Эвертона» с 2018 года. Букмекеры уверены, что серия продлится
сегодня, 15:30
Слот обошел Аморима и вошел в топ-5 фаворитов на следующую отставку в АПЛ
сегодня, 12:10
«Зенит» не проигрывает с августа, а «Динамо» осело в середине таблицы. Ну и?
сегодня, 12:00Реклама
Шансы «Ливерпуля» на чемпионство упали до 14%. Перед сезоном мерсисайдцы котировались главными фаворитами АПЛ
сегодня, 11:30
«Барса» четырежды обыграла «Реал» в прошлом сезоне. «Мадрид» готов к реваншу?
сегодня, 06:00Реклама
«Боруссия» вырвала победу на 96-й минуте матча с «Кельном» – 1:0. В лайве шансы дортмундцев оценивались в 8%
вчера, 18:36
«МЮ» впервые за 9 месяцев выиграл 3 матча подряд
вчера, 18:26
«Наполи» обыграл «Интер» впервые за 2,5 года – 3:1. На фору неаполитанцев зашли 14% вероятности
вчера, 18:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» обыгрывает «Барселону» после 1-го тайма – 2:1. Камбэк каталонцев оценивается в 11% вероятности
сегодня, 16:10
Карпин-тренер выиграл лишь 1 из 11 гостевых матчей против «Зенита». Петербуржцы котируются явными фаворитами предстоящей встречи
сегодня, 14:18
«Неужели есть сомнения, что Сперцян с Кордобой завалят меньше одного?» Чернявский о матче «Краснодар» – «Рубин»
сегодня, 14:15
«Барса» хандрит, но даже так остается одной из лучших в мире по игре». Боков сделал прогноз на класико
сегодня, 12:59
«Команда Семака не проигрывает уже 8 матчей и, кажется, не собирается». Прогноз Чернявского на «Зенит» – «Динамо»
сегодня, 12:25
«Арсенал» принимает «Кристал Пэлас» в статусе единоличного лидера АПЛ». Прогноз на матч от Славы Палагина
сегодня, 11:55
«Реал» – «Барселона»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита Эль-Класико
сегодня, 10:10Промо
Игроки БЕТСИТИ ставят на победу «Зенита» в матче с «Динамо»
сегодня, 08:48Промо
«Реал» – букмекерский фаворит против «Барселоны». Каталонцы выиграли 4 класико подряд
сегодня, 07:28
«Ман Сити» не побеждает «Астон Виллу» в гостях с 2021 года. Серия продлится с вероятностью 48%
сегодня, 06:30