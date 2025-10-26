В РПЛ клубы забили 10 мячей в 7 матчах на выходных. В самом скучном туре сезона было 16 голов

В 13-м туре Мир РПЛ команды забивают мало голов.

Было сыграно 7 из 8 матчей, в которых клубы суммарно забили 10 мячей. Самой результативной оказалась игра «Зенита» и московского «Динамо» (2:1). Заключительный матч тура состоится в понедельник – «Ахмат» примет «Сочи».

На данный момент наименее результативным туром сезона считается стартовый – 16 голов.

