В РПЛ клубы забили 10 мячей в 7 матчах на выходных. В самом скучном туре сезона было 16 голов
В 13-м туре Мир РПЛ команды забивают мало голов.
Было сыграно 7 из 8 матчей, в которых клубы суммарно забили 10 мячей. Самой результативной оказалась игра «Зенита» и московского «Динамо» (2:1). Заключительный матч тура состоится в понедельник – «Ахмат» примет «Сочи».
На данный момент наименее результативным туром сезона считается стартовый – 16 голов.
После 13 туров «Зенит» шел хуже только 10 лет назад. У «Динамо» – худший первый круг с 2020-го
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Ставки на Спортсе’’
