Шансы «Ливерпуля» на чемпионство упали до 11,13%. «Арсенал» выиграет АПЛ с вероятностью 65,22%, «Ман Сити» – 15,53%, «Челси» – 1,89%, «МЮ» – 0,6% (Opta)

«Ливерпуль» опустился на третье место в рейтинге фаворитов АПЛ по версии Opta.

Суперкомпьютер Opta провел 10 000 симуляций оставшейся части сезона, и в 65,22% победителем становился «Арсенал». Шансы мерсисайдцев после 4 поражений подряд упали до 11,13%.

Вероятность чемпионства «Ман Сити» оценена в 15,53%, «Челси» – 1,89%, «Астон Виллы» – 1,29%, «Борнмута» – 1,19%, «Ньюкасла» – 1,09%, «Кристал Пэлас» – 0,79%, «Манчестер Юнайтед» – 0,6%, «Тоттенхэма» – 0,58%

