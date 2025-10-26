  • Спортс
«Тоттенхэм» не побеждает в гостях у «Эвертона» с 2018 года. Букмекеры уверены, что серия продлится

«Эвертон» примет «Тоттенхэм» в 9-м туре АПЛ.

«Эвертон» – небольшой фаворит с коэффициентом 2.37. На победу «шпор» букмекеры дают 3.20, на ничью – 3.40.

«Тоттенхэм» не побеждает в гостях у «Эвертона» 7 матчей подряд – 4 ничьих и 3 поражения. Последний раз выиграть удалось в декабре 2018-го (6:2). Если «ириски» снова как минимум не уступят, сыграет коэффициент 1.38.

Матч пройдет 26 октября. Начало – в 19:30 мск.

