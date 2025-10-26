Карпин-тренер выиграл лишь 1 из 11 гостевых матчей против «Зенита». Петербуржцы котируются явными фаворитами предстоящей встречи

«Зенит» примет московское «Динамо» в 13-м туре Мир РПЛ.

Валерий Карпин в тренерской карьере провел против петербуржцев 11 гостевых матчей – 5 со «Спартаком» и 6 с «Ростовом». Ему удалось выиграть лишь одну встречу – с «красно-белыми» в сезоне-2011/12 (3:2). Еще 2 игры завершились вничью, 8 матчей «Зенит» выиграл.

В предстоящей встрече петербуржцы котируются явными фаворитами с коэффициентом 1.69. Победа «Динамо» оценивается букмекерами в 5.20, ничья – в 4.20.

Матч состоится 26 октября. Начало – в 17:30 мск.

Вот настолько Карпину сложно против Семака