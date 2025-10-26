«Барса» четырежды обыграла «Реал» в прошлом сезоне. «Мадрид» готов к реваншу?

«Реал Мадрид» и «Барселона» столкнутся на поле «Сантьяго Бернабеу».

Извечные конкуренты борются за статус лидера в чемпионате Ла Лиги. «Реал Мадрид» сейчас опережает гостей из Каталонии на два очка.

В прошлом сезоне все складывалось в пользу «Барселоны». «Блауграна» забрала себе три трофея на внутренней арене и по ходу кампании нанесла «Реалу» четыре поражения. Правда, в одном случае потребовались экстра-таймы. Но теперь-то «Мадрид» готов к реваншу? FONBET дает коэффициент 1,93 на победу хозяев.

«Барселона» может столкнуться с трудностями. В этом сезоне только «Атлетико» удалось переиграть «Реал Мадрид». Если вы верите в гостей из Каталонии, то можно поставить на их победу с коэффициентом 3,30.

