Реклама
0

«Барса» четырежды обыграла «Реал» в прошлом сезоне. «Мадрид» готов к реваншу?

«Реал Мадрид» и «Барселона» столкнутся на поле «Сантьяго Бернабеу».

Извечные конкуренты борются за статус лидера в чемпионате Ла Лиги. «Реал Мадрид» сейчас опережает гостей из Каталонии на два очка.

В прошлом сезоне все складывалось в пользу «Барселоны». «Блауграна» забрала себе три трофея на внутренней арене и по ходу кампании нанесла «Реалу» четыре поражения. Правда, в одном случае потребовались экстра-таймы. Но теперь-то «Мадрид» готов к реваншу? FONBET дает коэффициент 1,93 на победу хозяев.

«Барселона» может столкнуться с трудностями. В этом сезоне только «Атлетико» удалось переиграть «Реал Мадрид». Если вы верите в гостей из Каталонии, то можно поставить на их победу с коэффициентом 3,30.

Принципиальное противостояние может принять любой оборот, а фрибет не будет лишним в любом случае – до 15 000 рублей для новых клиентов без депозита!

Ставки на спорт
Ставки на футбол
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
натив
Фонбет
logoБарселона
Комментарии
Ставки в Telegram
Главные новости
«Боруссия» вырвала победу на 96-й минуте матча с «Кельном» – 1:0. В лайве шансы дортмундцев оценивались в 8%
вчера, 18:36
«МЮ» впервые за 9 месяцев выиграл 3 матча подряд
вчера, 18:26
«Наполи» обыграл «Интер» впервые за 2,5 года – 3:1. На фору неаполитанцев зашли 14% вероятности
вчера, 18:02
Салах – самый вероятный автор гола в матче «Ливерпуля» с «Брентфордом». Египтянин не забивает за клуб в 6 играх подряд
вчера, 17:27
«Челси» проиграл «Сандерленду», пропустив на 93-й минуте – 1:2. В лайве букмекеры давали на поражение лондонцев 4% вероятности
вчера, 16:00
«Ростов» ни разу не обыграл махачкалинское «Динамо» – 3 ничьих и 2 поражения
вчера, 15:24
«МЮ» выиграл лишь 1 из 7 последних матчей против «Брайтона». Команда Аморима котируется фаворитом предстоящей очной встречи
вчера, 14:40
«Наполи» и «Интер» 3 матча подряд сыграли со счетом 1:1. На продление серии букмекеры дают 17% вероятности
вчера, 14:10
«Милан» ушел от поражения на 93-й минуте в матче с «Пизой» – 2:2. В лайве на ничью давали коэффициент 7.50
вчера, 06:29
97% участников конкурса прогнозов на Спортсе’’ поставили на победу «Спартака» над «Оренбургом»
24 октября, 12:19
Ко всем новостям
Последние новости
«Букмекеры считают, что «Вильярреал» – фаворит». Боков сделал прогноз на матч «Валенсия» – «Вильярреал»
вчера, 16:29
«Дортмунд» идет 4-м в Бундеслиге, отставая от лидирующей «Баварии» уже на семь очков». Денисов сделал прогноз на матч «Боруссии» и «Кельна»
вчера, 14:30
«Победив на «Олд Траффорд», смогут потеснить «Юнайтед» в таблице». Слава Палагин о матче «МЮ» – «Брайтон»
вчера, 13:20
«С учетом проблем у «Наполи» в разных зонах, «Интер» наверняк забьет как минимум раз». Клещенок о топ-матче 8-го тура Серии А
вчера, 12:50
«Атака «ПСЖ» вернулась, надо набирать ход в чемпионате, не только в ЛЧ, а у «Бреста» слабая защита». Денисов сделал прогноз на матч 9-го тура Лиги 1
вчера, 12:20
«Челси», конечно, поопытнее – и трофеи есть, и в АПЛ клуб не только в этом сезоне залетел». Бельский сделал прогноз на игру
вчера, 11:50
«Наполи» – «Интер»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу
вчера, 08:50Промо
Алексей Ягудин и Марк Кондратюк проведут автограф-сессии на Гран-при в Магнитогорске
24 октября, 12:44Промо
«Балтика» – фаворит кубкового матча с «Локомотивом». Результат не повлияет на положение в таблице – обе команды вышли из группы
23 октября, 13:45
Игрок «Лиги Ставок» выиграл 5,3 млн со ставки в 500 рублей
23 октября, 12:29Промо