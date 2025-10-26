  • Спортс
  • «Будет тяжело, но я верю, что победит «Реал». Алькарас предсказал точный счет класико и угадал 2 из 3 авторов голов
«Будет тяжело, но я верю, что победит «Реал». Алькарас предсказал точный счет класико и угадал 2 из 3 авторов голов

Карлос Алькарас угадал точный счет матча «Реал» – «Барселона».

«Будет тяжело, но я верю, что победит «Реал». Забьют Беллингем, Мбаппе и Ямаль. Счет будет 2:1», – заявил испанский теннисист перед класико.

«Реал» обыграл «Барселону» (2:1) в 10-м туре Ла Лиги. На 22-й минуте Килиан Мбаппе открыл счет. Фермин Лопес на 38-й сравнял, Джуд Беллингем на 43-й забил победный гол.

«Реал» – фаворит класико, хотя получил от «Барсы» 16 голов за 4 последних. О чем это говорит?

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: соцсети Eurosport
