«Будет тяжело, но я верю, что победит «Реал». Алькарас предсказал точный счет класико и угадал 2 из 3 авторов голов

Карлос Алькарас угадал точный счет матча «Реал» – «Барселона».

«Будет тяжело, но я верю, что победит «Реал». Забьют Беллингем , Мбаппе и Ямаль . Счет будет 2:1», – заявил испанский теннисист перед класико.

«Реал» обыграл «Барселону» (2:1) в 10-м туре Ла Лиги. На 22-й минуте Килиан Мбаппе открыл счет. Фермин Лопес на 38-й сравнял, Джуд Беллингем на 43-й забил победный гол.

