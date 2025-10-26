«Реал» – букмекерский фаворит против «Барселоны». Каталонцы выиграли 4 класико подряд

«Реал» примет «Барселону» в 10-м туре Ла Лиги.

«Реал» котируется фаворитом с коэффициентом 2.03. Победа «Барселоны» оценивается букмекерами в 3.40, ничья – в 4.30.

Последний раз мадридцы обыгрывали каталонцев в сезоне-2023/24 (3:2). В прошлом сезоне состоялось 4 класико – во всех победила «Барселона».

Если каталонцы как минимум не проиграют в предстоящем матче, сыграет коэффициент 1.84.

Класико пройдет 26 октября. Начало – в 18:15 мск.

«Реал» – фаворит матча с «Барселоной», хотя пропустил 16 голов за 4 класико. Какие расклады?