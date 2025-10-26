Реклама
«Зенит» не проигрывает с августа, а «Динамо» осело в середине таблицы. Ну и?

«Зенит» и «Динамо» поспорят за очки на Крестовском острове.

Команда Сергея Семака никому не проигрывала после 9 августа. Настичь лидеров чемпионата России пока что не удалось, но «Зенит» всего на три очка отстает от «Локомотива» и «Краснодара». «БЕТСИТИ» предлагает поставить на победу над «Динамо» с коэффициентом 1,58.

Команда Валерия Карпина осенью выступает с переменным успехом. «Динамо» осело в середине таблицы. Ну и? Сегодня поставить на москвичей можно с жирным коэффициентом 6,00.

Команды могут улучшить свое положение только хорошей игрой на футбольном поле. А для болельщиков – фрибет 1500 рублей за регистрацию!

