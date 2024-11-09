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Фрибет за фрибетом: Лига Ставок запустила «Лотериаду» с общим призовым фондом в 2,5 миллиона рублей!

С 7 по 14 ноября «Лига Ставок» проводит акцию «Лотериада» с общим призовым фондом на сумму 2,5 миллиона рублей и дарит участникам до 5 тысяч фрибетами.

Для участия в акции в разделе «Лотерея» на сайте и в мобильном приложении «Лиги Ставок» зарегистрированным пользователям необходимо активировать промокод LOTTERYADA и купить любые лотерейные билеты.

На общую сумму покупок от 999 рублей участник получает 1-й фрибет в размере 100 рублей, от 2 499 рублей – 2-й фрибет в 150 рублей, от 4 999 рублей – 3-й фрибет в 250 рублей, от 9 999 рублей – 4-й фрибет в 500 рублей и от 49 999 рублей – 5-й фрибет в 4 000 рублей.

В ходе акции все полученные фрибеты суммируются. Максимальный размер фрибетов для одного участника – 5 тысяч рублей.  

Регистрируйтесь на сайте https://www.ligastavok.ru/ или в мобильном приложении, заходите в раздел «Лотерея» и выигрывайте вместе с «Лигой Ставок»!

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