Синнер – фаворит Итогового турнира ATP. Алькарас – 2-й у букмекеров, Медведев – только 4-й
Букмекеры начали принимать ставки на результат Итогового турнира ATP.
Фаворитом турнира котируется Янник Синнер – на успех итальянца можно поставить с коэффициентом 2.00.
Вторым у букмекеров котируется Карлос Алькарас (3.50), третьим – Александр Зверев (7.00). На победу Даниила Медведева дают коэффициент 13.00.
Турнир стартует 10 ноября.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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