Синнер – фаворит Итогового турнира ATP. Алькарас – 2-й у букмекеров, Медведев – только 4-й

Букмекеры начали принимать ставки на результат Итогового турнира ATP.

Фаворитом турнира котируется Янник Синнер – на успех итальянца можно поставить с коэффициентом 2.00.

Вторым у букмекеров котируется Карлос Алькарас (3.50), третьим – Александр Зверев (7.00). На победу Даниила Медведева дают коэффициент 13.00.

Турнир стартует 10 ноября.

Ставочная вики Спортса

Прошли пол-этапа ЛЧ: фавориты все еще «Сити» и «Реал», шансы «ПСЖ» упали, Мбаппе – не в топе бомбардиров