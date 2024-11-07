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Синнер – фаворит Итогового турнира ATP. Алькарас – 2-й у букмекеров, Медведев – только 4-й

Букмекеры начали принимать ставки на результат Итогового турнира ATP.

Фаворитом турнира котируется Янник Синнер – на успех итальянца можно поставить с коэффициентом 2.00.

Вторым у букмекеров котируется Карлос Алькарас (3.50), третьим – Александр Зверев (7.00). На победу Даниила Медведева дают коэффициент 13.00.

Турнир стартует 10 ноября.

Ставочная вики Спортса

Прошли пол-этапа ЛЧ: фавориты все еще «Сити» и «Реал», шансы «ПСЖ» упали, Мбаппе – не в топе бомбардиров

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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Ставки на спорт
logoАлександр Зверев
logoДаниил Медведев
Ставки на теннис
Ставки на сегодня
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
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