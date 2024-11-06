«Матч ТВ» придется закрывать, «Чемпионат» и Спортс’’ погибнут». Дмитрий Сергеев – о предложении ограничить рекламу ставок на спорт

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев оценил предложение депутата Госдумы Антона Немкина на законодательном уровне ограничить рекламу букмекерских компаний.

«Что-то мне кажется, что г-на Немкина надо будет сильно отблагодарить, если инициатива по запрету рекламы ставок вступит в силу. Это же ведь сколько денег то сэкономить можно будет, только представьте.

Российские рекламный и спортивный рынки потеряют сразу около 100 млрд рублей, «Матч ТВ» придется закрывать, «Чемпионат» и Спортс’’ погибнут, блогеры и владельцы телеграм-каналов будут вынуждены сменить хорошие автомобили на метро, ну а клубы с федерациями выстроятся в очередь на дотации из Минспорта.

Класс какой! А букмекерам всем равенство и братство», – написал Сергеев в телеграме.

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