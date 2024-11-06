«Матч ТВ» придется закрывать, «Чемпионат» и Спортс’’ погибнут». Дмитрий Сергеев – о предложении ограничить рекламу ставок на спорт
Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев оценил предложение депутата Госдумы Антона Немкина на законодательном уровне ограничить рекламу букмекерских компаний.
«Что-то мне кажется, что г-на Немкина надо будет сильно отблагодарить, если инициатива по запрету рекламы ставок вступит в силу. Это же ведь сколько денег то сэкономить можно будет, только представьте.
Российские рекламный и спортивный рынки потеряют сразу около 100 млрд рублей, «Матч ТВ» придется закрывать, «Чемпионат» и Спортс’’ погибнут, блогеры и владельцы телеграм-каналов будут вынуждены сменить хорошие автомобили на метро, ну а клубы с федерациями выстроятся в очередь на дотации из Минспорта.
Класс какой! А букмекерам всем равенство и братство», – написал Сергеев в телеграме.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Сергеева
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости