«Интер» – небольшой фаворит матча с «Арсеналом в ЛЧ. Команды набрали по 7 очков в 3 турах
«Интер» примет «Арсенал» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Команды набрали по 7 очков за первые 3 тура и делят 8-9 места в турнирной таблице общего этапа.
«Интер» котируется небольшим фаворитом встречи за 2.65. На победу «Арсенала» дают коэффициент 2.80, на ничью – 3.15.
Матч состоится 6 ноября и начнется в 23:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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