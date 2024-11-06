«Интер» – небольшой фаворит матча с «Арсеналом в ЛЧ. Команды набрали по 7 очков в 3 турах

«Интер» примет «Арсенал» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Команды набрали по 7 очков за первые 3 тура и делят 8-9 места в турнирной таблице общего этапа.

«Интер» котируется небольшим фаворитом встречи за 2.65. На победу «Арсенала» дают коэффициент 2.80, на ничью – 3.15.

Матч состоится 6 ноября и начнется в 23:00 мск.

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