«Реал» – «Милан»: бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение мадридцам

5 ноября в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Миланом». Встреча пройдет в Мадриде и начнется в 23:00 мск.

В трех турах ЛЧ испанский клуб набрал шесть очков. В прошлом матче турнира мадридцы обыграли «Боруссию» (5:2), совершив камбэк со счета 0:2.

У «Милана» три очка после трех игр ЛЧ. Первую победу в турнире итальянская команда одержала в прошлом туре, обыграв дома «Брюгге» (3:1).

В двух из трех матчей каждой из команд в текущем розыгрыше Лиге чемпионов было больше двух мячей. ТБ 2.5 был пробит в обеих играх мадридцев на «Сантьяго Бернабеу».

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Аналитики БЕТСИТИ считают «Реал» фаворитом предстоящей встречи. На успех команды Карло Анчелотти предлагают коэффициент 1.45, на гостей дают 7.20, ничья идет за 5.20.

На победу «Реала» с форой (-1.5) предлагают 2.17, фора (+1.5) на «Милан» идет за 1.74.

Эксперты считают, что матч будет результативным. Вероятность тотала 2.5 оценивается в 1.47, на ТБ 3.5 дают 2.20.

С учетом предматчевых раскладов и оценок букмекеров, интересным вариантом для ставки смотрится «П1 и ТБ 2.5» за 1.93.

Бетторы БЕТСИТИ уверены в победе «Реала». На мадридцев пришлось 92% от общего числа ставок на исход, 5% ушло на ничью, на успех итальянской команды отдано 3% ставок.

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