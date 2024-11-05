«Реал» – явный фаворит матча с «Миланом». На итальянцев дают кэф 6.40
«Реал» примет «Милан» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Мадридский клуб котируется явным фаворитом встречи за 1.46. На победу «Милана» дают 6.40, на ничью – 5.00.
«Россонери» занимают 25-е место в таблице общего этапа ЛЧ с 3 очками, «Реал» – 12-ю строчку с 6 баллами.
Матч состоится 5 ноября, начало – в 23:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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