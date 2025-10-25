«Боруссия» вырвала победу на 96-й минуте матча с «Кельном» – 1:0. В лайве шансы дортмундцев оценивались в 8%
«Боруссия» Дортмунд дома обыграла «Кельн» в 8-м туре Бундеслиги (1:0).
«Боруссия» вырвала победу на 96-й минуте. Гол забил Максимилиан Байер.
В прематче дортмундцы котировались явными фаворитами за 1.43. Перед победным голом букмекеры давали на «Боруссию» коэффициент 13.00 (около 8% вероятности).
Опубликовала: Венера Кравченко
