«Боруссия» вырвала победу на 96-й минуте матча с «Кельном» – 1:0. В лайве шансы дортмундцев оценивались в 8%

«Боруссия» Дортмунд дома обыграла «Кельн» в 8-м туре Бундеслиги (1:0).

«Боруссия» вырвала победу на 96-й минуте. Гол забил Максимилиан Байер.

В прематче дортмундцы котировались явными фаворитами за 1.43. Перед победным голом букмекеры давали на «Боруссию» коэффициент 13.00 (около 8% вероятности).

