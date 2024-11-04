Коэффициент на чемпионство «Ливерпуля» обвалился с 9.00 до 2.80 с начала сезона АПЛ. Только в «Сити» (2.70) верят больше

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии после 10 туров.

Команда Арне Слота опережает идущий вторым «Ман Сити» на два очка, идущий третьим «Ноттингем Форрест» – на 6 баллов.

С начала сезона коэффициент на чемпионство «Ливерпуля» обвалился с 9.00 до 2.80. Это лучший показатель во всех топ-лигах Европы.

Фаворитом на победу в АПЛ у букмекеров остается «Ман Сити». На чемпионство «горожан» дают коэффициент 2.70.

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