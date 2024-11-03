Президента федерации футбола Гвинеи обвиняют в договорных матчах
Президент федерации футбола Гвинеи Буба Сампил подозревается в причастности к организации договорных матчей.
Как сообщают африканские СМИ, в отношении президента проводится расследование. Поводом для этого стали обращения коллег Сампила. В частности, вице-президент федерации Сори Думбуя летом написал отчет, в котором обвинял руководителя в манипулировании исходами матчей, а также в злоупотреблении полномочиями.
Сампила также обвиняют в других коррупционных действиях. Например, президент назначал тренеров в национальную сборную по своему усмотрению, хотя такие решения должны согласовываться только с исполнительным комитетом федерации.
Работа специальной комиссии по расследованию деятельности Сампила должна завершиться до конца текущего года.
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