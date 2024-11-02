Лига Ставок запустила акцию Boxing Days с призовым фондом в 21 миллион рублей

В двух премиальных клубах «Лиги Ставок» проходит акция Boxing Days с общим призовым фондом в 21 миллион рублей. Каждые две недели компания разыгрывает до 3,3 миллиона фрибетами, а в финальном розыгрыше – до 6,8 миллионов реальными деньгами.

Акция стартовала 15 октября и продлится до 26 декабря в двух клубах по адресам: г. Москва, Большой Путилковский переулок, 5 и Московская область, д. Жуковка, 71. Чтобы принять участие в розыгрышах в клубе на Пушкинской участникам необходимо заключить пари от 2000 рублей с коэффициентом от 1,3, а в Жуковке – от 5000 рублей с коэффициентом от 1,5.

За каждые 100 тысяч рублей общей суммы ставок игроки получают купоны, которые участвуют в розыгрышах призов. Чем больше купонов, тем выше шансы на победу в каждом туре и в финале.

1-й тур акции завершился 31 октября, в нем более 50 участников разыграли 3,3 миллиона фрибетами. Впереди еще 4 этапа, которые пройдут 14 и 28 ноября, 12 и 26 декабря. В финальном туре игроки также смогут поучаствовать в специальном розыгрыше в клубе в Жуковке и получить дополнительно до 500 тысяч фрибетом.

С правилами проведения акции можно познакомиться на сайте «Лиги Ставок» https://www.ligastavok.ru/actions/boxing-days , а консультанты указанных клубов подробно расскажут о том, как получать купоны и подарки.

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