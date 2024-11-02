ЦСКА – фаворит в дерби со «Спартаком». Красно-белые не побеждают в гостях у армейцев с 2017 года
ЦСКА сыграет в дерби со «Спартаком» в 14-м туре Мир РПЛ.
ЦСКА – небольшой фаворит за 2.38. «Спартак» оценивается коэффициентом 3.20. Ничья доступна за 3.50.
Красно-белые не выигрывают в гостях у армейцев 7 лет. Последняя победа была в сезоне 2016/17 (2:1). На непроигрыш ЦСКА предлагают 1.36.
Букмекеры ожидают низкую результативность в предстоящем матче. Тотал больше 2,5 голов идет за 2.15, а тотал меньше 2,5 – за 1.72.
Игра пройдет 2 ноября. Начало – в 20:45 мск.
«Спартаку» тяжело в гостях у ЦСКА – в РПЛ побед нет с 2017 года. Прервет ли Станкович серию?
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости