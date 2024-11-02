ЦСКА – фаворит в дерби со «Спартаком». Красно-белые не побеждают в гостях у армейцев с 2017 года

ЦСКА сыграет в дерби со «Спартаком» в 14-м туре Мир РПЛ.

ЦСКА – небольшой фаворит за 2.38. «Спартак» оценивается коэффициентом 3.20. Ничья доступна за 3.50.

Красно-белые не выигрывают в гостях у армейцев 7 лет. Последняя победа была в сезоне 2016/17 (2:1). На непроигрыш ЦСКА предлагают 1.36.

Букмекеры ожидают низкую результативность в предстоящем матче. Тотал больше 2,5 голов идет за 2.15, а тотал меньше 2,5 – за 1.72.

Игра пройдет 2 ноября. Начало – в 20:45 мск.

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