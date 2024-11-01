«Лига Ставок» и Фонд «Созвездие Добра» открыли новую хоккейную площадку в Копейске

1 ноября состоялось торжественное открытие хоккейного корта на территории социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Копейске Челябинской области. Площадка построена «Лигой Ставок» и Фондом «Созвездие Добра» при содействии Федерации хоккея России.

В церемонии открытия площадки приняли участие первый заместитель Губернатора Челябинской области Станислав Мошаров, Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, учредитель Благотворительного Фонда «Созвездие Добра» и первый вице-президент Букмекерской компании «Лига Ставок» Ольга Журавская, исполняющий обязанности Министра физической культуры и спорта Челябинской области Анна Кодина, первый заместитель Министра социальных отношений Челябинской области Ирина Скалунова и глава Копейского городского округа Светлана Логанова.

С 2017 года «Лига Ставок» и Фонд «Созвездие Добра» реализуют корпоративно-социальную программу «Лига Добра», направленную на поддержку детско-юношеского спорта, спортсменов разных поколений и развитие спортивной инфраструктуры в России. Сегодня программа успешно работает в 35 регионах РФ.

«В Челябинской области любят и развивают спорт. Именно через спорт мы можем воспитывать патриотов своей страны. Наше сотрудничество с Фондом «Созвездие Добра» – хороший пример. Вместе мы открываем уже не первую спортивную площадку. Хочу сказать слова благодарности «Лиге Ставок» – партнеру Федерации хоккея России, вместе мы проводим много соревнований. Когда мы все вместе объединены, мы можем сделать очень многое», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Год назад мы открывали хоккейную площадку для детей из социально-реабилитационного центра в Челябинске. Именно тогда мы с Владиславом Александровичем пообещали вернуться в Челябинскую область с новой площадкой. Обещания нужно выполнять, поэтому сегодня мы рады быть здесь», – отметила учредитель Благотворительного Фонда «Созвездие Добра» Ольга Журавская.

«Хочу сказать огромное спасибо нашим партнерам, Ольге Георгиевне и Владиславу Александровичу за внимание к Челябинской области. У нас спортивный край, наш губернатор Алексей Леонидович Текслер уделяет большое внимание развитию спорта. За последние годы в регионе было открыто более 100 различных спортивных сооружений, на которых сейчас успешно занимаются спортом», – заявил первый заместитель Губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.

Новая хоккейная площадка – это третий спортивный объект, построенный Фондом в Челябинской области. В регионе «Лига Ставок» и Фонд «Созвездие Добра» оказывают поддержку 7 детским социальным учреждениям, а также помогают 34 заслуженным деятелям спорта и двум юным спортсменам.

«Для нас строительство таких спортивных объектов – очень важный региональный проект: на сегодняшний день Фонд «Созвездие Добра» вместе с «Лигой Ставок» построили уже 21 спортивное сооружение для детей в самых разных уголках России», – рассказала Ольга Журавская.

Важным событием мероприятия стало подписание благотворительным фондом и Министерством физической культуры и спорта Челябинской области соглашения о сотрудничестве по реализации спортивных благотворительных программ. Ольга Журавская и Анна Кодина заявили о совместных намерениях в осуществлении социальных проектов в сфере физической культуры и спорта в регионе.

Фото символического вбрасывания: Валерий Звонарев, КП-Челябинск