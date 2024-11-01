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Как голы Овечкина спасают жизни? Рассказываем о проекте «Великая погоня за добром»

В новом хоккейном сезоне благотворительная программа ДоброFON компании FONBET запустила масштабный проект «Великая погоня за добром». За каждый гол Александра Овечкина ДоброFON отправляет по миллиону рублей на благотворительность.

Каждый любитель хоккея в нашей стране следит за успехами Александра Овечкина в НХЛ. А чем ближе форвард к тому, чтобы побить рекорд Гретцки — внимание болельщиков возрастает еще сильнее. Но в этом сезоне шайбы Ови приносят не только спортивные результаты и радость фанатам. С запуском проекта ДоброFON «Великая погоня за добром» каждый гол Овечкина помогает огромному количеству людей по всей России. Одна заброшенная шайба равна миллиону рублей в благотворительность! 

На сегодняшний день после девяти матчей «Вашингтона» в активе Ови — пять заброшенных шайб, а по миллиону рублей получили пять благотворительных организаций. Первый донат после шайбы Овечкина в ворота «Нью-Джерси» получил проект «Химия была, но мы расстались». Эта организация по всей стране оказывает психологическую поддержку онкопациентам и снижает уровень онкофобии в обществе. Второй гол форварда пришелся в ворота «Филадельфии» и на этот раз миллион рублей отправился в фонд «Синяя птица», который обеспечивает достойную жизнь детям с неизлечимыми заболеваниями, а также помогает в развитии ребятам с инвалидностью. В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» Ови сделал дубль, помог победить своей команде и, отправил два миллиона рублей: один миллион в «Школу особенных моделей» — это школа актерского и модельного мастерства для детей и подростков с ментальными особенностями. Второй миллион отправился в благотворительный фонд «Люди-маяки», который помогает жить, проходить лечение, реабилитацию и социальную адаптацию детям и взрослым с редкими заболеваниями. Пятая шайба в ворота «Монреаля» случилась буквально прошлой ночью — помощь будет оказана детскому приюту «Счастье дарить счастье», который предоставляет кров и защиту тем ребятам, которые при живых родителях остаются без присмотра. 

Еще одной особенностью проекта ДоброFON является благотворительный аукцион, в котором может поучаствовать каждый. В качестве лотов — номерные шайбы с автографом Александра Овечкина. В новом сезоне Ови взял хороший ход и уже набрал 10 (5+5) очков в девяти матчах сезона. Остается только ждать новых добрых дел. Ближайший матч «Вашингтона» состоится в ночь на 3 ноября против «Коламбуса». 

Все подробности и описание проекта на специальном сайте https://ovi-dobro.ru

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