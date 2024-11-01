Букмекеры уверены, что Гвардиола останется тренером «Ман Сити» в следующем сезоне

Британские букмекеры обновили линию, посвященную тренеру «Ман Сити» в следующем сезоне.

С 2.00 до 1.44 упал коэффициент на то, что тренировать «Сити» в следующем сезоне будет Хосеп Гвардиола. Контракт испанского тренера с клубом истекает по окончании сезона.

За 7.00 можно поставить на то, что тренером «Сити» в следующем сезоне станет Хави, за 9.00 – что команду возглавит Мичел.

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