Букмекеры уверены, что Гвардиола останется тренером «Ман Сити» в следующем сезоне
Британские букмекеры обновили линию, посвященную тренеру «Ман Сити» в следующем сезоне.
С 2.00 до 1.44 упал коэффициент на то, что тренировать «Сити» в следующем сезоне будет Хосеп Гвардиола. Контракт испанского тренера с клубом истекает по окончании сезона.
За 7.00 можно поставить на то, что тренером «Сити» в следующем сезоне станет Хави, за 9.00 – что команду возглавит Мичел.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «че поставить»
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