Васильев поставил на победу ЦСКА в дерби со «Спартаком»: «Надеюсь на результативный матч, но не вижу ярких сценариев»
Илья Васильев сделал прогноз на матч 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак».
Автор Спортса поставил на победу ЦСКА с коэффициентом 2.45.
«Дерби интригует. Несколько причин:
1. У команд Марко Николича и Деяна Станковича большие проблемы в топ-матчах: ЦСКА уступил «Зениту», «Локомотиву», «Краснодару», победил только «Динамо», а «Спартак» в большинстве отдал очки «Динамо», без шансов проиграл «Краснодару» и «Локо», достойно сыграл только с «Зенитом».
2. Мало забивают в топ-матчах.
3. «Спартаку» дискомфортно с закрытыми командами, ЦСКА как раз тягучий. При этом и команда Николича не рвет впереди против сильных.
Надеюсь на результативный матч, но не вижу ярких сценариев из-за характеристик команд. Только если ЦСКА разорвет в контратаках (проблема для «Спартака»). Сейчас для меня ЦСКА более цельный, поэтому фаворит.
Мне кажется, логичны такие ставки: победа ЦСКА или суммарный тотал меньше 2,5. Попробую сыграть на первом варианте», – заявил Васильев.
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