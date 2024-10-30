КХЛ получила 188 млн рублей отчислений от букмекеров за 3-й квартал 2024-го

КХЛ получила 188,55 миллиона рублей в качестве целевых отчислений от букмекеров за 3-й квартал 2024 года.

Указанная сумма поступила в КХЛ от Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ). 70% от суммы отчислений – 132 млн рублей – будет направлена на проведение мероприятий по развитию профессионального спорта.

Оставшиеся 30% станут источником финансирования мероприятий по развитию массового и детско-юношеского спорта.

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