«Ман Сити» ни разу не проиграл в этом сезоне, но котируется андердогом против «Тоттенхэма» в Кубке лиги
«Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка английской лиги.
«Сити» еще не проигрывал в этом сезоне – 10 побед, 3 поражения. У «Тоттенхэма» 8 побед, 4 поражения и ничья.
Клуб из Лондона котируется фаворитом встречи за 2.60. На ничью дают 3.60, на победу «Сити» – 2.65.
Матч пройдет 30 октября и начнется в 23:15 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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