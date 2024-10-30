«Ман Сити» ни разу не проиграл в этом сезоне, но котируется андердогом против «Тоттенхэма» в Кубке лиги

«Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка английской лиги.

«Сити» еще не проигрывал в этом сезоне – 10 побед, 3 поражения. У «Тоттенхэма» 8 побед, 4 поражения и ничья.

Клуб из Лондона котируется фаворитом встречи за 2.60. На ничью дают 3.60, на победу «Сити» – 2.65.

Матч пройдет 30 октября и начнется в 23:15 мск.

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