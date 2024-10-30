Лига Ставок разыгрывает билеты в VIP-ложу на матч «ЦСКА» – «Спартак»

2 ноября состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона 24/25 «ЦСКА» – «Спартак». В преддверии игры «Лига Ставок» разыгрывает 4 билета в VIP-ложу.

Для участия в розыгрыше на сайте и в мобильном приложении «Лига Ставок» зарегистрированным пользователям необходимо ввести промокод VIPDERBY до 31 октября 23:59 (мск) и заключить пари на сумму от 10 000 рублей. Два победителя в номинациях «Легендарная ставка» и «Легендарный выигрыш» получают по два билета каждый. Для получения билетов необходим Fan ID.

Победитель в номинации «Легендарная ставка» становится клиент, заключивший выигрышную ставку с самым высоким коэффициентом среди всех участников, а лидер номинации «Легендарный выигрыш» ­– игрок с самым большим чистым выигрышем.

За время действия акции участники разыграли 30 билетов на 8 прошедших игр РПЛ. Впереди – розыгрыши на 16, 17, 18-й туры чемпионата, а также на уникальное спортивное дерби, «Лига Ставок Лига Легенд» между «Спартаком» и «Динамо», которое пройдет 13 ноября в Москве.

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