Болельщик «Реала» из Казани разбил три монитора в букмекерском клубе после 0:4 от «Барселоны»
Житель Казани устроил погром в букмекерском клубе после матча «Реал» – «Барселона» в рамках 11-го тура Ла Лиги.
По данным Mash Iptash, болельщик «Реала» поставил на победу мадридского клуба в класико.
После поражения его команды со счетом 0:4 фанат вышел из себя и разбил три монитора в ППС общей стоимостью 70 тысяч рублей.
«Барселона» в 10-й раз разгромила «Реал» в XXI веке.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Mash Iptash
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