Дмитрий Сергеев о класико: «Один из самых активных дней по объему ставок со дня финала Евро-2024»
Управляющий партнер БК PARI Дмитрий Сергеев рассказал о ставках бетторов на класико.
В 11-м туре Ла Лиги «Барселона» на выезде разгромила «Реал» со счетом 4:0.
«Вчера на рынке был один из самых активных дней по объему ставок со дня финала Евро-2024, только матчей было гораздо больше. Класико показал наибольший объем. В целом месяц идет в пользу букмекера, а предыдущие два месяца заканчивались больше в пользу игроков» – сообщил Сергеев.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ТГ-канал Дмитрия Сергеева
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