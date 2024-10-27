Магия Флика: 15 минут суперсилы, Левандовски почти недостижим для Мбаппе, коэффициенты посрамлены

«Барселона» все чаще вынуждает вспоминать легендарную команду Хосепа Гвардиолы. За неделю каталонцы разгромили «Баварию» и «Реал». Феноменальный результат, а ведь до начала сезона чемпионство клуба оценивалось коэффициентом 4.50.

Идеальные 15 минут – специальная система Флика?

Статистика говорит, что первые 15 минут второго тайма – особое время для «Барселоны». В чемпионате Испании у каталонцев в этот отрезок – 7:0; в Лиге чемпионов скромнее – 2:0, но тренд очевиден – момент неуязвимости по ходу сезона. То есть уже в четырнадцати матчах лидер Ла Лиги не пропустил ни одного гола в рамках магического периода.

Любопытно, что «Реал» устоял в свои лучшие пятнадцать минут. У Мадрида сохранилась разница мячей 8:0 в Ла Лиге в период с 60-й по 75-ю – именно в это время, по большому счету, была уничтожена дортмундская «Боруссия».

Вторые таймы в Ла Лиге – кошмар для обороны Мадрида. Команда Карло Анчелотти пропустила один раз за весь чемпионат до перерыва и теперь десять голов после первой половины.

4:0 – не аномалия, но букмекеры такого не ждали

Сам по себе счет 4:0 относительно недавно встречался в класико, да и не один раз. В 2022 года «Барселона» уже с Хави разнесла Мадрид на выезде, но не стала чемпионом. Через год «Реал» отомстил в Кубке Короля и в итоге забрал трофей.

До нынешнего класико коэффициент на обычную победу «Барселоны» укрепился в диапазоне 3.50-3.70. Просто на крупный успех гостей давали ставить за 13.50. Логично, что фора в три гола даже не предлагалась.

Перебили и ожидания по тоталам. Во втором тайме прошел 6.60 на ТБ 3,5.

Левандовски становится недосягаемым для Мбаппе

Результативность Роберт Левандовского – еще одно открытие для букмекеров. Пока поляк идет едва ли не по графику Лионеля Месси в лучшие годы. До начала сезона аналитики предполагали, что Роберту предстоит тяжелая борьба в гонке бомбардиров с Винисиусом. Коэффициент на первое место был 5.00. Мбаппе стоял явным фаворитом за 1.70.

Сейчас трудно представить, как Килиан будет способен отыграть фору уже в восемь голов (14 против 6).

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Любопытно будет последить за изменениями в линиях на общую победу в Ла Лиге. Очень вероятно, что «Барселона» впервые в сезоне опередит «Реал». Шесть очков – серьезный задел для Испании.

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages.ru /Angel Martinez