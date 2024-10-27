«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью на выезде в 4 матчах подряд. 3.80 – продление тренда в игре с «Вест Хэмом»
«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Вест Хэмом» в 9-м туре АПЛ.
Букмекеры отдают небольшое предпочтение манкунианцам – на них можно поставить за 2.33. Успех хозяев оценен в 3.00.
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью на выезде в 4 матчах подряд. На такой исход в предстоящей игре дают коэффициент 3.80.
Матч пройдет 27 октября. Начало – в 17:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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