«Барселона» стала фаворитом на победу в Ла Лиге. Перед стартом сезона главным претендентом на чемпионство считался «Реал»

Букмекеры обновили котировки по линии «Чемпион Испании сезона-2024/25».

Главным фаворитом стала «Барселона». В 11-м туре Ла Лиги каталонцы разгромили «Реал» со счетом 4:0.

Со старта чемпионата коэффициент на сине-гранатовых обвалился с 4.90 до 1.80. Перед сезоном явным фаворитом на победу в Ла Лиге котировался «Реал» за 1.45.

Чемпион Испании сезона-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Барселона» – 1.80;

2. «Реал» Мадрид – 2.00;

3. «Атлетико» – 17.00.

Ставочная вики Спортса

Магия Флика: 15 минут суперсилы, Левандовски почти недостижим для Мбаппе, коэффициенты посрамлены