«Барселона» стала фаворитом на победу в Ла Лиге. Перед стартом сезона главным претендентом на чемпионство считался «Реал»
Букмекеры обновили котировки по линии «Чемпион Испании сезона-2024/25».
Главным фаворитом стала «Барселона». В 11-м туре Ла Лиги каталонцы разгромили «Реал» со счетом 4:0.
Со старта чемпионата коэффициент на сине-гранатовых обвалился с 4.90 до 1.80. Перед сезоном явным фаворитом на победу в Ла Лиге котировался «Реал» за 1.45.
Чемпион Испании сезона-2024/25 по версии букмекеров:
1. «Барселона» – 1.80;
2. «Реал» Мадрид – 2.00;
3. «Атлетико» – 17.00.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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